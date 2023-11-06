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В Иране призвали к срочному ядерному разоружению Израиля

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять срочные меры для денуклеаризации Израиля.

Иран призвал к срочному ядерному разоружению Израиля
© globallookpress.com

Его заявление приводит ведомство странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Израильский политик высказался о ядерном ударе по Газе

Отмечается, что слова министра Израиля по делам наследия Амихая Элиягу о ядерном ударе по сектору Газа являются свидетельством того, что израильский режим «фактически потерпел поражение перед лицом сопротивления».

«Совет Безопасности ООН (СБ ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должны предпринять быстрые и немедленные действия по разоружению государства, осуществляющего политику апартеида», — говорится в сообщении главы МИД Ирана.

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