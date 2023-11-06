Иран призвал к срочному ядерному разоружению Израиля

В Иране призвали к срочному ядерному разоружению Израиля
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять срочные меры для денуклеаризации Израиля.
Его заявление приводит ведомство странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Отмечается, что слова министра Израиля по делам наследия Амихая Элиягу о ядерном ударе по сектору Газа являются свидетельством того, что израильский режим «фактически потерпел поражение перед лицом сопротивления».
«Совет Безопасности ООН (СБ ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должны предпринять быстрые и немедленные действия по разоружению государства, осуществляющего политику апартеида», — говорится в сообщении главы МИД Ирана.
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