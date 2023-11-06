В Британии назвали негативные последствия вступления Украины в ЕС

Украина отберет финансирование у беднейших членов Евросоюза (ЕС) в случае вступления в объединение, считает обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

По мнению Эллиот, при вступлении в ЕС Киев получит средства, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах – членах объединения, передает РИА «Новости». Без соответствующего финансирования в таком случае останутся Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта, отметила она.

Кроме того, если Украина присоединится к объединению, субсидии на развитие сельского хозяйства в ЕС сократятся на 20%, добавила Эллиот.

Согласно внутренним расчетам ЕС, Киев сможет рассчитывать на 168 млрд евро помощи в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова, указала журналистка.

Эллиот также отметила беспокойство европейских чиновников, считающих, что ЕС не сможет эффективно функционировать, если число стран – членов составит тридцать и более.

Журналистка заключила, что найти компромисс по вступлению Украины в ЕС, «вероятно, будет сложно».