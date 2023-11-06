Великобритания вывозит часть сотрудников посольства в Ливане
Власти Соединенного Королевства приняли решение вывезти часть сотрудников дипмиссии в Ливане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Великобритании.
В пресс-службе отметили, что гражданам королевства следует «воздержаться от любых поездок» в Ливан.
В МИД уточнили, что британцам необходимо покинуть страну, «пока продолжаются коммерческие рейсы».
Напомним, что ранее Лондон неоднократно отзывал сотрудников посольства из Ливана. Это было обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, топливным кризисом и другими факторами.
Топливный кризис привел к тому, что власти были вынуждены сократить подачу электроэнергии до двух часов в день. На фоне этого было невозможно обеспечить нормальную работу дипмиссии.
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