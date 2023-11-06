Великобритания вывозит часть сотрудников посольства в Ливане

Власти Соединенного Королевства приняли решение вывезти часть сотрудников дипмиссии в Ливане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Великобритании.

В пресс-службе отметили, что гражданам королевства следует «воздержаться от любых поездок» в Ливан.

В МИД уточнили, что британцам необходимо покинуть страну, «пока продолжаются коммерческие рейсы».

Напомним, что ранее Лондон неоднократно отзывал сотрудников посольства из Ливана. Это было обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, топливным кризисом и другими факторами.