$93.04-0.1499.01+0.01

Великобритания вывозит часть сотрудников посольства в Ливане

Власти Соединенного Королевства приняли решение вывезти часть сотрудников дипмиссии в Ливане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Великобритании.

Великобритания вывозит часть сотрудников посольства в Ливане
© globallookpress.com

В пресс-службе отметили, что гражданам королевства следует «воздержаться от любых поездок» в Ливан.

В МИД уточнили, что британцам необходимо покинуть страну, «пока продолжаются коммерческие рейсы».

Здание лондонского МИД облили краской сторонники Палестины

Напомним, что ранее Лондон неоднократно отзывал сотрудников посольства из Ливана. Это было обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, топливным кризисом и другими факторами.

Топливный кризис привел к тому, что власти были вынуждены сократить подачу электроэнергии до двух часов в день. На фоне этого было невозможно обеспечить нормальную работу дипмиссии.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости