В США признали главную ошибку перед Путиным

Главной ошибкой властей США перед президентом России Владимиром Путиным было неверное понимание того, как с ним вести дела. Американские чиновники проповедуют принцип демонстрации силы в коммуникации с российским лидером, что может привести к еще большему конфликту. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ коммуникации с ним, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», — говорится в материале издания.

Там добавили, что вместо этого, необходимо изменить стратегию и искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Россией.