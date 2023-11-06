Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Анкару для встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Об этом сообщает издание AA.

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Политик прибыл в страну ночью. У трапа самолета его ожидали посол США в Анкаре Джеффри Флейк, генеральный директор двусторонних политических отношений Министерства иностранных дел Япрак Балкан, заместитель губернатора Анкары Намик Кемаль Назлы и несколько других официальных лиц.

Турецкий журналист Зафер Шахин, поделившись видео с Блинкеном в соцсети Х (ранее Twitter), назвал встречу «очень элегантным приемом». В комментариях под постом некоторые пользователи заметили, что посол США встречает Блинкена, засунув руку в карман.

Отмечается, что на официальной встрече будут обсуждаться военная обстановка секторе Газа, а также региональные вопросы и двусторонние отношения.