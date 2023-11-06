На Украине рассказали о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

После ночных взрывов припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения, об этом Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».

По ее словам, есть пападания в припортовую инфраструктуру.

«Это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном», — сообщили в Минобороны Украины.

В воскресенье, 5 ноября, в Одессе произошли сильные взрывы. До этого Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ракетных атак в городе.