На Украине рассказали о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
После ночных взрывов припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения, об этом Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».
По ее словам, есть пападания в припортовую инфраструктуру.
«Это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном», — сообщили в Минобороны Украины.
В воскресенье, 5 ноября, в Одессе произошли сильные взрывы. До этого Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ракетных атак в городе.
Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. Глава местной областной администрации Олег Кипер сообщил, что на судостроительном заводе произошел пожар и была повреждена техника.
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