Назван возможный посредник между Россией и Украиной

Китай больше остальных стран подходит на роль посредника между Россией и Украиной из-за своего подхода к межгосударственным отношениям. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд в беседе с РИА Новости.

Эксперт считает, что основной проблемой западных стран является то, что у них есть «очень глубокая традиция» хотеть того, чтобы другие страны были больше похожи на страны Запада, однако в настоящее время, по его мнению, в истории наступил момент, когда многие страны не хотят этого.

«На мой взгляд, это довольно сложно для многих стран. Я не большой эксперт по истории Китая, но, думаю, что китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай», — сказал Харланд.

Китайский подход, по его словам, является более подходящим для «той очень нестабильной международной системы, которая существует сейчас».