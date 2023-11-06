Берут у бедных. В Британии назвали страны, которые "ограбит" Украина
Вступление Украины в Европейский союз привело бы к большим негативным последствиям для беднейших стран, которые входят в объединение, сообщает UnHerd.
Возможность Киева получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах Евросоюза, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать эти средства. Также принятие Украины в ЕС привело бы к уменьшению субсидий на развитие сельского хозяйства на 20 процентов.
Согласно внутренним расчетам Евросоюза, в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова Киев сможет рассчитывать на финансовую помощь в размере 168 миллиардов евро в течение семи лет. При этом европейские чиновники считают, что ЕС из тридцати и более государств не сможет эффективно функционировать.
В основе каждой реформы лежит тот факт, что Украина будет значительно менее процветающей, чем большинство ее коллег по ЕС: в прошлом году ВВП на душу населения в бывшей советской республике составлял 4 тыс. 534 доллара по сравнению с 48 тыс. 433 долларами в Германии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала вступление Украины в ЕС. Она выразила уверенность, что на декабрьском саммите Европейский совет объявит об открытии переговоров о членстве с Украиной. Возможно, ожидая сопротивления со стороны бедных стран, Бербок предложил предоставить Украине и другим странам, вступающим в ЕС, льготы до полного членства, но ЕС не намерен предлагать ускоренный процесс. Когда Брюссель предоставил Украине статус кандидата в членство, он обозначил семь условий для начала переговоров, в том числе то, что страна «дальше усилит борьбу с коррупцией».