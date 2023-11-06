Вступление Украины в Европейский союз привело бы к большим негативным последствиям для беднейших стран, которые входят в объединение, сообщает UnHerd.

Возможность Киева получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах Евросоюза, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать эти средства. Также принятие Украины в ЕС привело бы к уменьшению субсидий на развитие сельского хозяйства на 20 процентов.

Согласно внутренним расчетам Евросоюза, в рамках расширенной конфедерации с Украиной, Молдавией, Грузией и странами Балканского полуострова Киев сможет рассчитывать на финансовую помощь в размере 168 миллиардов евро в течение семи лет. При этом европейские чиновники считают, что ЕС из тридцати и более государств не сможет эффективно функционировать.

В основе каждой реформы лежит тот факт, что Украина будет значительно менее процветающей, чем большинство ее коллег по ЕС: в прошлом году ВВП на душу населения в бывшей советской республике составлял 4 тыс. 534 доллара по сравнению с 48 тыс. 433 долларами в Германии.