Секта отдаст через власти Японии $67 млн пострадавшим от больших пожертвований

Религиозная организация "Церковь объединения" в Японии, которую власти стремятся распустить из-за обвинений в вымогательстве крупных пожертвований у своих последователей, обещает выделить 10 млрд иен (примерно $67 млн) на компенсации пострадавшим.

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Об этом сообщает телеканал NHK. После того, как японские власти подали иск в окружной суд Токио о роспуске организации, депутаты обсуждают, как сохранить активы для выплаты компенсаций пострадавшим. Они опасаются, что эти активы могут быть переданы другим организациям или выведены за рубеж до вынесения решения суда. "Церковь объединения" выразила желание передать правительству созданный из выделенных средств фонд,

Согласно газете "Асахи", руководство организации также планирует провести пресс-конференцию и извиниться перед своими последователями. Это решение, по мнению "Асахи", может быть попыткой организации продемонстрировать свою реформаторскую позицию, укрепить свое положение на судебных слушаниях и предотвратить уход последователей. "Церковь объединения" обвиняется в вымогательстве у последователей, которых заставляли делать пожертвования и приобретать товары у самой организации.