Китай и ОАЭ запросили провести заседание СБ ООН по Ближнему Востоку

В ООН пройдет закрытое заседание Совета безопасности организации по палестино-израильскому конфликт после выступления Китая и Объединенных Арабских Эмиратов с данной инициативой. Об этом сообщил дипломатический источник ООН агентству ТАСС.

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Отмечено, что докладчиками на заседании станут заместитель генерального директора ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд. В качестве одной из тем заседания называются удары по лагерю Джебалия на севере сектора Газа для беженцев Палестины, а также по машинам скоро помощи возле центральной больницы «Аш-Шифа».

«Китай и ОАЭ запросили заседание на понедельник в 15:00», - привело цитату ТАСС.