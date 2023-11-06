Затраты американских властей на поддержку Киева показали, что США не хватит сил на помощь всем своим союзникам, сообщил National Interest старший сотрудник американского аналитического центра «Независимый институт» Айван Иланд.

По его словам, Вашингтон должны заставить задуматься огромные потери, замена вооружений и расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине. Американцы формально и неформально обещают «защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру». Эксперт призвал обратить внимание на огромные размеры государственного долга Соединенных Штатов. При этом поддержка Украины и Израиля лишь способствует его дальнейшему росту.

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Иланд так же обратил внимание, что доля США в мировом ВВП снизилась с 50 процентов после Второй мировой войны до 15 процентов в настоящее время. При этом страна несет 40 процентов всех оборонных расходов в мире. Он считает, что США «взяли на себя слишком много».

В последнее время, учитывая напористость Китая в Восточной Азии и Южно-Китайском море, а также продвижение Ираном и Северной Кореей своих ракетных и ядерных программ, другие страны устремились в попытке воспользоваться обещанными правительством США долларами налогоплательщиков защищать все больше стран или укреплять существующие обязательства американского альянса. После начала специальной военной операции на Украине Финляндия вступила в НАТО, а Швеция находится на пороге вступления в альянс. Имея в виду напористый Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Филиппины расширили сотрудничество с Соединенными Штатами.

В соответствии с Авраамовскими соглашениями Соединенные Штаты согласились продавать высокотехнологичное оружие арабским деспотам. Наследный принц Мухаммед бин Салман, эффективный правитель Саудовской Аравии, начал неправдоподобно угрожать переориентировать отношения безопасности пустынного королевства в сторону Китая, включая закупки оружия, если Вашингтон не подпишет соглашение о безопасности для защиты Саудовской Аравии в случае нападения на нее.