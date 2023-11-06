Иорданские ВВС сбросили на парашютах партию медпомощи для палестинцев в Газе

Самолеты иорданских ВВС сбросили на парашютах партию медицинской помощи для палестинцев в секторе Газа, сообщил в Twitter (X) король Иордании Абдалла II. Медикаменты предназначаются для иорданского полевого госпиталя, работающего в анклаве круглосуточно.

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Наши летчики сумели сбросить груз с медикаментами для иорданского полевого госпиталя, который продолжает круглосуточную работу в Газе. Наш долг — помогать раненым и пострадавшим людям, — отметил Абдалла II.

Король пообещал, что Амман «останется самым близким сторонником палестинских братьев». До этого монарх назвал позором для человечества обстрел Израилем больницы «Аль-Ахли» в Газе. Жестокая расправа над беззащитным населением и военные преступления, по его мнению, должны срочно прекратиться.