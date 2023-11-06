Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте
Соединенные Штаты уже потерпели поражение на Украине, сообщил Figaro директор по исследованиям Гудзоновского института, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.
По его словам, теперь американские власти хотят избежать позора и переложить заключение мира на Владимира Зеленского. При этом стратегия президента США Джо Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь Киеву до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит Вашингтону успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами.
Как указал эксперт, США потерпели на Украине два поражения. Первым Мид считает само начало специальной военной операции. Вторым провалом он назвал плохо спланированное Киевом контрнаступление. Профессор охарактеризовал положение Украины как «тупиковое».