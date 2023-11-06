Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте

По его словам, теперь американские власти хотят избежать позора и переложить заключение мира на Владимира Зеленского. При этом стратегия президента США Джо Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь Киеву до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит Вашингтону успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами.