Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2024 года, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, такое решение принял Владимир Зеленский. Он поручил президентскому офису готовиться к выборам.

Как указал народный избранник, решение провести выборы власти собираются объяснить гражданам тем, что это требование западных стран. Якобы если этого не сделать, то Зеленский потеряет легитимность, в особенности на фоне того, что в России в марте следующего года также пройдут выборы главы государства.

«Речь идет только о президентских выборах. Парламентские напрямую запрещены Конституцией Украины», — отметил Гончаренко.