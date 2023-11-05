В Одессе произошли новые взрывы, об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о сильных взрывах в Одессе», — отмечает издание.

До этого Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ракетных атак в городе.

Также взрывы слышны в прибрежных районах подконтрольного Киеву Херсона, заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко. Часть города после этого осталась без света.

В Одесской, Николаевской и находящейся под контролем Украины части Херсонской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.