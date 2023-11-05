Зеленский высказался о переговорах других стран с РФ по Украине

"Много разных голосов вокруг нас. Я слышал много разных голосов и эмоций без какой-либо конкретики и предложений, много разных вещей. Но, что касается меня, на сегодняшний день у меня нет никаких связей с русскими", - заявил Зеленский, добавив, что его позиция известна президенту США Джо Байдену и Конгрессу.