Опрос показал преимущество Трампа над Байденом

За год до выборов шансы президента Джо Байдена на переизбрание тают, пишет The New York Times.

Если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, Дональд Трамп опередил бы Джо Байдена в пяти из шести «колеблющихся» штатов — Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Неваде и Мичигане.

Преимущество оценивается от трех до 10%.

Этого будет достаточно для получения голосов выборщиков, необходимых для победы. У Байдена больше голосов на 2% было бы только в штате Висконсин.

Большинство опрошенных там избирателей говорят, что «политика Байдена нанесла им личный вред, а политика Трампа помогла им». Две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.