NYT: опрос показал преимущество Трампа над Байденом на данный момент
За год до выборов шансы президента Джо Байдена на переизбрание тают, пишет The New York Times.
Если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, Дональд Трамп опередил бы Джо Байдена в пяти из шести «колеблющихся» штатов — Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Неваде и Мичигане.
Преимущество оценивается от трех до 10%.
Этого будет достаточно для получения голосов выборщиков, необходимых для победы. У Байдена больше голосов на 2% было бы только в штате Висконсин.
Большинство опрошенных там избирателей говорят, что «политика Байдена нанесла им личный вред, а политика Трампа помогла им». Две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.
Также 71% опрошенных заявил, что Байден «слишком стар», чтобы быть эффективным президентом.