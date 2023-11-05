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NYT: опрос показал преимущество Трампа над Байденом на данный момент

За год до выборов шансы президента Джо Байдена на переизбрание тают, пишет The New York Times.

Опрос показал преимущество Трампа над Байденом
© globallookpress.com

Если бы президентские выборы в США состоялись сейчас, Дональд Трамп опередил бы Джо Байдена в пяти из шести «колеблющихся» штатов — Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Неваде и Мичигане.

Преимущество оценивается от трех до 10%.

Этого будет достаточно для получения голосов выборщиков, необходимых для победы. У Байдена больше голосов на 2% было бы только в штате Висконсин.

Большинство опрошенных там избирателей говорят, что «политика Байдена нанесла им личный вред, а политика Трампа помогла им». Две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.

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Также 71% опрошенных заявил, что Байден «слишком стар», чтобы быть эффективным президентом.