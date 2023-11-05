Израиль ведет переговоры о переселении людей из Газы в Египет

Израильские дипломаты и политики ведут тайные переговоры с коллегами по всему миру. Они желают заручиться поддержкой мирового сообщества по вопросу переселения двух миллионов палестинцев из сектора Газа в Египет, пишет New York Times со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Источник отметил, что Израиль активно работает с партнерами, пытается добиться их поддержки.

Собеседник газеты пояснил, что значимые союзники Тель-Авива, Великобритания и США, отклонили эту инициативу. Они объяснили это тем, что временное перемещение рискует стать постоянным. Жители сектора Газа также выступают против этой идеи, по этой же причине, добавил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил лидеров европейских стран оказать политическое и дипломатическое давление на Египет, чтобы тот принял палестинцев, сообщила ранее газета Financial Times.