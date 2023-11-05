Объект инфраструктуры поврежден из-за взрыва в Одесской области

В Одесской области в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщили в пресс-службе сил обороны юга Украины.

"Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания", - заявили там.

О каком именно объекте идет речь в ведомстве не уточнили.