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В Одесской области поврежден из-за взрыва объект инфраструктуры

В Одесской области в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщили в пресс-службе сил обороны юга Украины.

Объект инфраструктуры поврежден из-за взрыва в Одесской области
© globallookpress.com

"Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания", - заявили там.

О каком именно объекте идет речь в ведомстве не уточнили.

В Одессе произошел взрыв

В конце октября российская армия наносила удар по судоремонтному заводу под Одессой, в результате чего он загорелся. Также ВС РФ ударили по фабрикам дронов неподалеку от города.