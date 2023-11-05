Объект инфраструктуры поврежден из-за взрыва в Одесской области

В Одесской области поврежден из-за взрыва объект инфраструктуры
В Одесской области в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщили в пресс-службе сил обороны юга Украины.
"Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания", - заявили там.
О каком именно объекте идет речь в ведомстве не уточнили.
В конце октября российская армия наносила удар по судоремонтному заводу под Одессой, в результате чего он загорелся. Также ВС РФ ударили по фабрикам дронов неподалеку от города.