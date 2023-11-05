В Белом доме ответили на вопрос о сроках окончания конфликта в Газе

В Белом доме отказались делать прогноз о сроках завершения конфликта Палестины и Израиля. Однако там уверены, что карта региона после боевых действий изменится. Об этом заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

Ведущая телеканала CBS задала Файнеру вопрос:

«Насколько мы близки к окончанию войны? Если мы говорим о будущем правительстве Палестины, действительно ли Палестинская администрация справится с этой задачей?»

«Я не хочу рассуждать о том, насколько мы близки или нет к концу войны», — ответил Файнер.

По его словам, когда бы этот конфликт ни закончился, «мы не сможем вернуться к тому, как все было до 7 октября, ни в Газе, ни на Западном Берегу».

Он отметил, что задолго до конфликта США были обеспокоены ростом числа инцидентов с применением насилия на Западном Берегу. Президент Байден говорил о роли еврейских поселенцев-экстремистов в этом контексте.

Сейчас «такое поведение продолжается» и США «выразили обеспокоенность непосредственно правительству Израиля». Вашингтон также отдает должное Палестинской администрации за работу, которую она проделала, чтобы «не допустить скатывания Западного Берега к еще большей нестабильности», особенно на фоне событий в секторе Газа.

Файнер отметил, что президент Байден уже заявил, что необходима срочная работа «по достижению решения о создании двух государств, которое включает в себя как Газу, так и Западный берег». По этому поводу существует широкое согласие между США и арабскими партнерами.

Кроме того, Файнер признал недопустимым сокращение поддержки Палестинской администрации со стороны Тель-Авива, как того требуют ультраправые в кабинете Нетаньяху.