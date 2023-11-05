Зеленский пригласил Трампа приехать на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать на Украину. Зеленский заявил, что ему потребуется 24 минуты, чтобы переубедить бизнесмена во мнении, что конфликт на Украине можно решить за 24 часа. Об этом политик заявил в эфире американского телеканала.
«Бывший президент Трамп сказал, что примерно за 24 часа он сможет справиться с этим и закончить войну <…> Здесь был президент Байден, и я думаю, он понял некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь. Поэтому я приглашаю президента Трампа. Если он сможет прибыть сюда, мне понадобится 24 минуты», — сказал Зеленский в эфире NBC News.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он смог бы разрешить конфликт на Украине в течение 24 часов. Один из его вариантов решения — объяснить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому почему необходимо «уладить» ситуацию.