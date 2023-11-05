В США назвали возможным освобождение заложников в Газе путем переговоров

"Это еще один приоритет для президента [США Джо Байдена] и, как мы считаем, для израильского правительства, - отметил он, говоря об освобождении заложников. - Это очень трудные переговоры. В Газе удерживается значительно число заложников, многие из них являются обладателями паспортов других государств, в их числе, как мы полагаем, американцы. Эти переговоры идут тихо, в закрытом режиме, они продолжаются дольше, чем кому-либо из нас хотелось бы. Но мы продолжаем верить в то, что есть возможность обеспечить освобождение значительного числа этих заложников, и, как вы слышали, президент Байден и премьер-министра Израиля [Биньямин Нетаньяху] заявили, что для этого может быть [взята] пауза в боевых действиях, как это было в самом начале конфликта для освобождения двух американских заложников. Мы продолжаем работать и над этим".



"У нас, безусловно, еще нет договоренности по заложникам, но мы напряженно работаем, чтобы достичь ее", - добавил Файнер. По его словам, в случае достижения таких договоренностей, потребуется время на безопасный вывоз заложников. "Так что мы считаем, что пауза была в уместна в данном контексте", - отметил он.