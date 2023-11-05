США эвакуировали из Газы более 300 американцев

Более 300 американцев покинули Газу, но в осажденном анклаве все еще остаются граждане США. Об этом сообщил в воскресенье заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер в программе CBS «Лицом к нации».

По словам Файнера, освобождению оставшихся мешает бомбардировка Газы и бои между Израилем и ХАМАС.

«Мы считаем, что в секторе Газа все еще находится некоторое количество американцев, но за последние несколько дней, благодаря довольно интенсивным переговорам со всеми сторонами, имеющими отношение к этому конфликту, мы смогли эвакуировать более 300 американцев. Это постоянные жители и члены их семей», – сказал Файнер.

По его словам, это главный приоритет. Официальные лица США продолжают работать над планами эвакуации и над тем, чтобы каждый американец мог покинуть Газу.

Файнер отметил, что в секторе Газа «удерживается значительное количество заложников», многие из которых являются владельцами международных паспортов, включая американцев.

«Эти переговоры идут тихо, за кулисами, они заняли больше времени, чем хотелось бы. Но мы по-прежнему считаем, что существует возможность освобождения значительного числа этих заложников, и вы слышали, как президент Байден и премьер-министр Израиля говорили, что может быть сделана пауза в боевых действиях», – сказал политик.

Файнер не уточнил, сколько граждан США до сих пор не могут выехать из Газы.