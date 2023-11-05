Белый дом обеспокоило число жертв среди мирных палестинцев

Белый дом: США обеспокоены количеством жертв среди мирных палестинцев
США обеспокоены количеством погибших от атак Израиля мирных палестинцев и призывают Тель-Авив соблюдать гуманитарное право, заявил советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«Большое число погибших гражданских сильно беспокоит нас», — сказал Файнер в интервью телеканалу CBS.
Он отметил, что Израиль должен следовать международному гуманитарному праву.
Ранее стало известно, что армия Израиля обнаружила «множество точек доступа» к подземным тоннелям ХАМАС под сектором Газа.