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Белый дом: США обеспокоены количеством жертв среди мирных палестинцев

США обеспокоены количеством погибших от атак Израиля мирных палестинцев и призывают Тель-Авив соблюдать гуманитарное право, заявил советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

Белый дом обеспокоило число жертв среди мирных палестинцев
© globallookpress.com

«Большое число погибших гражданских сильно беспокоит нас», — сказал Файнер в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что Израиль должен следовать международному гуманитарному праву.

Ранее стало известно, что армия Израиля обнаружила «множество точек доступа» к подземным тоннелям ХАМАС под сектором Газа.