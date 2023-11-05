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Нетаньяху назвал условия прекращения боевых действий в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа будет продолжаться до полной победы. Об этом пишет РИА «Новости».

Нетаньяху назвал условия прекращения боевых действий в Газе
© globallookpress.com

Премьер пояснил, что одним из условий также является освобождение всех заложников, как гражданских лиц, так и попавших в плен военнослужащих.

«Не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен попросил власти Израиля предоставить палестинскому движению ХАМАС «гуманитарную паузу» на пять дней.

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Премьер ответил категорическим отказом. Он пояснил, что Армия обороны Израиля действовала и будет действовать в полную силу, без пауз и временных прекращений огня.

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