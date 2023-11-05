Нетаньяху назвал условия прекращения боевых действий в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа будет продолжаться до полной победы. Об этом пишет РИА «Новости».

Премьер пояснил, что одним из условий также является освобождение всех заложников, как гражданских лиц, так и попавших в плен военнослужащих.

«Не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона», — подчеркнул Нетаньяху.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен попросил власти Израиля предоставить палестинскому движению ХАМАС «гуманитарную паузу» на пять дней.