Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует напасть на НАТО после конца спецоперации. По мнению Bloomberg, тем самым глава страны пытается добиться дополнительной помощи от Запада.

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«Если Россия [закончит спецоперацию], то она нападет на страны НАТО, а вы [жители стран Запада] отправите на фронт своих сыновей и дочерей», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводит Bloomberg.

Отмечается, что глава Украины сделал такое заявление, чтобы Конгресс США оставался верен Киеву.

Ранее нижняя палата законодательного органа США проголосовала за новый пакет военной помощи, в котором нет денег для Киева. Конгресс выступил в поддержу Израиля. Если Украина останется без западных инвестиций, то она превратится в страну-банкрота. Об этом заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.