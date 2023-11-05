В Еврокомиссии прокомментировали антисемитские инциденты в Европе

Европейская комиссия констатирует всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС, что «напоминает самые мрачные времена в истории» Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

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В заявлении ЕК отмечается, что всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние дни достиг «экстраординарного уровня». В публикации отмечается, что эти события напоминают о «мрачных временах в истории».

«Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе», — говорится в заявлении ЕК.

В Еврокомиссии подчеркнули, что решительным образом осуждают «эти отвратительные действия».

До этого стало известно, что неизвестный ранил ножом исповедующую иудаизм жительницу французского Лиона, на дверях ее дома обнаружили свастику.