Палестина готова взять Газу под свой контроль

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства, передает WAFA. По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

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«Сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина. Мы будем нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу [реки Иордан], включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа», — отметил Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.