Во Франции заявили о необходимости гуманитарного перемирия в Газе

Руководитель Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж считает необходимым как можно скорее установить гуманитарное перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

По ее словам, немедленное гуманитарное перемирие абсолютно необходимо.

Министр добавила, что в результате ударов Израиля по Газе пострадало слишком много гражданских.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в рамках беседы стороны обсудили расширение военной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.