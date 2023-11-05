"Митинг проходил мирно, он был завершающим этапом на пути следования конвоя "Независимость для Палестины", который в четверг стартовал из Стамбула. Шествие было организовано Фондом защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции. После завершения митинга организаторы призвали всех расходиться, но некоторые решили выдвинуться в сторону базы Инджирлик. Против них были применены водометы", - рассказал собеседник агентства.