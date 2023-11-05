Карл III лишил принца Гарри охраны в отместку за уход из королевской семьи

Король Карл III лишил принца Гарри и Меган Маркл личной охраны в Великобритании. Об этом сообщает Byline Times.

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Согласно информации издания, после решения герцогов Сассекских покинуть королевскую семью в 2020 году король лишил их полицейской защиты, финансируемой налогоплательщиками.

«Гарри и Меган должны были либо находиться в безопасности в Британии, либо быть изгнаны и подвергнуты максимально всестороннему наказанию, чтобы уменьшить угрозу того, что они затмят остальных членов семьи», — заявил источник.

По словам инсайдера, после ухода из королевской семьи принц Гарри с женой привлекали внимание к своим персонам, и их имена постоянно мелькали в СМИ. Byline Times утверждает, что королевская семья «перепробовала все», чтобы отомстить герцогам Сассекским. Адвокат британского правительства заявил, что нецелесообразно разрешать нанимать «полицейских в качестве частных телохранителей для богатых».