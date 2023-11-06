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Украине предрекли потерю остатков экспорта из-за введенной Зеленским системы

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) предрек Украине потерю остатков экспорта из-за сбоев во введенной президентом Владимиром Зеленским электронной системе.

Украине предрекли потерю остатков экспорта из-за введенной Зеленским системы
© Alexander Widding / Globallookpress.com

По словам политика, в этот раз некорректно работает система «е-Черга», которая оповещает о сложившейся на границе ситуации с очередью. Из-за этого очереди фур на выезд из страны выросли в три-четыре раза, а среднее время ожидания составляет 10-15 дней.

Он добавил, что из-за огромных очередей ставки за рейс выросли на несколько сотен долларов, стоимость доставки грузов из Украины в Европу стала втрое дороже, чем из Китая.

«Украина может лишиться остатков своего экспорта из-за несостоятельности введенного Зеленским "государства в смартфоне". Доуправлялись!» — возмутился Азаров.

В сентябре вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что после отмены зерновой сделки республика находится в положении выживания.

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