Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Рамаллу

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках турне по Ближнему Востоку посетил Рамаллу — столицу палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет Sky News.

По данным издания, ранее Блинкен посетил Амман и Тель-Авив, где встретился с министрами иностранных дел. Далее он планирует отправиться в Турцию.

В Рамалле госсекретарь встретился с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Местные жители возражали против визита американского чиновника — в городе прошли манифестации, отметил автор статьи.

Эксперты пояснили, что визит Блинкена на Западный берег является «очень символичным» и «очень важным с дипломатической точки зрения».