МИД Польши выразил возмущение в связи с эвакуацией поляков из Газы

В МИД Польши заявили, что поляки в течение трех недель не могут покинуть сектор Газа. При этом израильские и египетские власти утверждают, что эвакуация польских граждан невозможна.

МИД Польши получил от Израиля и Египта информацию, в которой говорится, что эвакуация иностранцев из сектора Газа временно приостановлена. Обе страны сообщили, что выезд граждан Польши из анклава «на данный момент невозможен».

«В сложившейся ситуации МИД с возмущением подчеркивает, что каждый день пребывания наших граждан в секторе Газа подвергает их риску гибели и приносит страдания, особенно детям», — сказано в заявлении польского ведомства.

Дипломаты добавили, что находятся в постоянном контакте с египетскими и израильскими властями. Поляки, находящиеся в секторе Газа уже три недели не могут его покинуть, и «никакие обстоятельства этого не оправдывают».