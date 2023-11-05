Нетаньяху отреагировал на заявление министра о ядерном ударе по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в правительственных заседаниях министра наследия Амихая Элиягу, члена партии Оцма Иегудит, за высказывания об использовании ядерного оружия против палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее Элиягу заявил в беседе со СМИ, что правительство рассматривает различные варианты решения проблемы с Палестиной. Он пояснил, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа не исключается.

По данным агентства, министр будет отстранен от участия в заседаниях на неопределенный срок, «вплоть до дальнейшего уведомления».

«Слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности. Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права», — подчеркнул премьер.