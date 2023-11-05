Экс-премьер Украины призвал не ждать исчезновения страны

«Я не хочу называть конкретные фамилии. Но что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, не важно, где находящегося — на ее территории или вне ее пределов? В Москве, на минуточку, сидит полный состав правительства Украины. Поэтому, как только будет настоящий запрос на смену этой камарильи, найдется нормальный состав правительства, который займется делом восстановления страны», — написал Азаров.