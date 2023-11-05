Трамп потребовал не пускать в США сторонников «уничтожения» Израиля

Бывший президент США Дональд Трамп призвал ограничить въезд в страну для тех, кто поддерживает палестинцев на фоне конфликта ХАМАС и Израиля на Ближнем Востоке, передает Fox News. По его словам, нельзя пускать в государство тех, кто выступает против еврейского государства.

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«Если вы ненавидите Америку, если вы хотите уничтожить Израиль, если вы сочувствуете джихадистам <…> вы не попадете [в США], вы не приедете в нашу страну», — пояснил Трамп, выступая на мероприятие в штате Флорида.

Он добавил, что предлагает провести идеологическую проверку мигрантов, которые уже находятся в США. Трамп подчеркнул, что если выиграет президентские выборы 2024 года, то в первый же день восстановит визовые ограничения для жителей ряда мусульманских государств — речь идет о запрете на въезд для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, который действовал во время первого президентского срока Трампа.

«Мы не позволим людям въезжать и проведем строгий идеологический отбор для всех иммигрантов», — заключил экс-глава Белого дома.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.