Правящая в Молдавии партия проигрывает местные выборы

Правящая партия в Молдавии проигрывает местные выборы. Такой вывод можно сделать, исходя из предварительных данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по результатам подсчета 90% голосов.

© MFA Russia, via Globallookpress.com, Global Look Press

Согласно этим данным, в большей части городов и районных советов кандидатов от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) обходят представители Партии социалистов, «Нашей партии» и других. В 30 из 36 городов страны борьба за пост мэра закончится проигрышем для кандидатов от ПДС, и ни в одном из районных советов они не наберут большинство голосов.

В Кишиневе, где уже обработали протоколы с 238 из 305 участков, большинство голосов отдано действующему мэру города Иону Чебану, за которого проголосовали 51,6% людей. Кандидат от правящей партии Лилиан Карп оказался на втором месте, набрав 27% голосов. В Бельцах представитель ПДС оказался на четвертом месте, а во второй тур прошли независимый кандидат Арина Коршикова (23%) и кандидат «Нашей партии» Александр Петков.

Также известно, что в Оргееве победу в первом туре одержала представитель оппозиции Татьяна Кочу.