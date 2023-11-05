Аэропорт Гамбурга: полиция ведет переговоры с захватчиком ребенка

Полиция Гамбурга объявила, что их переговорная группа находится в контакте с отцом – захватчиком собственной дочери в местном аэропорту. Об этом сообщает газета Hamburger Abendblatt.

«У нас дежурят криминальные психологи, и мы разговариваем с преступником. Мы полагаемся на решение путем переговоров», — заявила представитель полиции рано утром в воскресенье.

Она добавила, что мужчина уже долгое время находится на связи со службами экстренной помощи. Он хочет говорить с полицией, и это оценивается как позитивный знак.

В субботу вечером 35-летний мужчина на Audi проехал через несколько барьеров гамбургского аэропорта, а затем выехал на взлетную полосу. Во время движения он несколько раз выстрелил в воздух и выбросил из машины зажигательные устройства.

На место прибыли большие силы полиции и специальных подразделений.

По данным СМИ, всю ночь полиция вела переговоры с мужчиной. В машине у него четырехлетняя дочь, и он якобы хочет улететь с ней в Турцию.

Представитель полиции заявил, что, судя по всему, причиной ЧП стал родительский спор об опеке. Мать уже сообщила силовикам, что отец связывался с ней по поводу этого поступка, она заявила о возможном похищении ребенка.

В настоящее время Audi без номерного знака стоит рядом с самолетом авиакомпании Turkish Airlines.