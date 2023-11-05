В Палестине назвали условие выдачи иностранных заложников

Палестинское движение «Исламский Джихад» (организация признана террористической и запрещена в России ) пообещала отпустить иностранных заложников в случае, если будет достигнуто временное перемирие. Условия выдачи иностранцев назвали представители радикальной группировки, передает ТАСС.

«Мы освободим гражданских заложников во время временного перемирия, которое сейчас обсуждается», — заявили они.

Ранее в ноябре премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы.