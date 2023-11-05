ЦАХАЛ покажет кино о ХАМАС в Голливуде

Израильская армия сняла фильм о действиях ХАМАС и намерена показать его голливудским продюсерам в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую прессу.

Фильм подготовлен пресс-службой ЦАХАЛ и будет показан ряду голливудских продюсеров в среду. Показы пройдут в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, их организуют при помощи «ряда голливудских евреев». В частности, организатором является лауреат Оскара Гай Наттив.

Ранее ленту уже показали дипломатам и представителям международных СМИ.

Создатели утверждают, что кадры документируют «бесчинства, совершенные террористами ХАМАС» в отношении жителей поселений у границы с сектором Газа.