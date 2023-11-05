Арестович* признался во лжи о быстрой победе

Алексей Арестович* признался в обмане украинцев по поводу быстрой победы ВСУ
Бывший советник офиса президента Украины также сообщил, что без изменений нынешней политической системы через полгода-год Киев может остаться без шанса присоединения к НАТО
. «Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я её разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — написал он в Telegram
.Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил об обсуждении США, странами Европы и Украиной вариантов условий для заключения мирного договора с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто говорили Киеву, что ему придётся пойти на компромисс ради заключения мирного договора.
Алексей Арестович* включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.