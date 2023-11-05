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Лукашенко: в небо скоро поднимутся белорусские самолеты

Страна сделает все, чтобы самолеты белорусского производства поднялись в небо в ближнесрочной перспективе, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками гражданской авиации. Об этом пишет РИА «Новости».

Лукашенко заявил о скором начале производства белорусских самолетов
© РИА Новости

«Будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь», — отметил глава государства.

Лукашенко пояснил, что совершенно убежден в этом.

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Напомним, что в конце сентября глава Белоруссии в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил инициативы по производству самолетов и строительству новой железнодорожной ветки.

Ранее белорусский лидер сообщил, что договорился с Москвой о создании совместной космической группировки спутников.

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