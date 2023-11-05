Лукашенко заявил о скором начале производства белорусских самолетов

Страна сделает все, чтобы самолеты белорусского производства поднялись в небо в ближнесрочной перспективе, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками гражданской авиации. Об этом пишет РИА «Новости».

«Будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь», — отметил глава государства.

Лукашенко пояснил, что совершенно убежден в этом.

Напомним, что в конце сентября глава Белоруссии в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил инициативы по производству самолетов и строительству новой железнодорожной ветки.