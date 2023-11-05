Лукашенко заявил о скором начале производства белорусских самолетов

Лукашенко: в небо скоро поднимутся белорусские самолеты
Страна сделает все, чтобы самолеты белорусского производства поднялись в небо в ближнесрочной перспективе, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками гражданской авиации. Об этом пишет РИА «Новости».
«Будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь», — отметил глава государства.
Лукашенко пояснил, что совершенно убежден в этом.
Напомним, что в конце сентября глава Белоруссии в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил инициативы по производству самолетов и строительству новой железнодорожной ветки.
Ранее белорусский лидер сообщил, что договорился с Москвой о создании совместной космической группировки спутников.
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