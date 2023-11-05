Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой теряет поддержку населения страны, пишет Kyodo. По опросу агентства, позитивно относятся к кабмину лишь 28,3% японцев, а негативно — 56,7% респондентов.

Как отмечает Kyodo, это самый низкий рейтинг правительства за все премьерство Кисиды, которое стартовало два года назад. Агентство добавляет, что прошлый рекордно низкий уровень одобрения был зафиксирован в октябре 2023 года и составил 32,3%.