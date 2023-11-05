Премьер Малайзии сравнил разрушения в Газе с ущербом от бомбардировки Хиросимы

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом сообщаетТАСС.

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«Бомбы в Газе превысили масштабы ущерба по сравнению с Хиросимой во время Второй мировой войны», — заявил премьер.

Также он поблагодарил Кисиду за оказание гуманитарной помощи.

5 ноября стало известно, что Россия выслала в Египет третью партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, груз доставят два спецборта МЧС России. По информации МЧС, в качестве помощи жителям Газы направляются продукты питания, подушки и средства личной гигиены.