Politico: в Госдепе потребовали от Байдена критиковать Израиль

В Госдепартаменте США потребовали от президента Байдена начать критиковать Израиль . Об этом сказано в служебной документации, содержание которой приводит Politico.

«Сотрудники Госдепа выступили с резкой критикой действий администрации Байдена в войне между Израилем и ХАМАС . США должны быть готовы публично критиковать израильтян», — передает Politico .

В газете подчеркнули, что подобная инициатива свидетельствует о снижении доверия американских дипломатов к подходу Байдена по ближневосточному кризису.

Военный конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 7 октября, когда палестинские вооруженные формирования ХАМАС нанесли удар по объектам ЦАХАЛ и гражданской инфраструктуре страны. Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а позже и о полномасштабной войне и мобилизации.