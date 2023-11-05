Обама назвал "невыносимыми" страдания жителей Палестины
Бывший президент США Барак Обама призвал к более детальному пониманию войны между Израилем и ХАМАС, раскритиковав сообщения в социальных сетях об этом конфликте и заявив, что "ни у кого руки не чисты".
В субботу в интервью своим бывшим сотрудникам Обама заявил, что нападения ХАМАСа на израильские общины 7 октября были "ужасными", а то, что происходит с палестинцами, "невыносимо".
"Если у нас есть хоть какой-то шанс действовать конструктивно, что-то сделать, это потребует признания сложности и поддержания того, что на первый взгляд может показаться противоречивым: то, что сделал ХАМАС, было ужасно - и этому нет оправдания. И что также верно, так это то, что оккупация и то, что происходит с палестинцами, невыносимы", - сказал Обама на записи подкаста.
Он добавил, что среди убитых в Газе были палестинцы, которые "не имели никакого отношения к действиям ХАМАСа".
Обама, вступивший в должность с обещанием разрешить израильско-палестинский конфликт, также раскритиковал "активность TikTok", который, по его словам, игнорировал сложность проблемы.
"Вы можете притвориться, что говорите правду, вы можете говорить одну сторону правды, а в некоторых случаях попробуете попытаться сохранить свою моральную невиновность, но это не решит проблему", - сказал бывший президент США в своем пафосном стиле.
"Итак, если вы хотите решить проблему, вы должны принять всю правду и признать, что ни у кого руки не чисты, что все мы в той или иной степени соучастники", - добавил он.