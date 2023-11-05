Обама назвал "невыносимыми" страдания жителей Палестины

"Если у нас есть хоть какой-то шанс действовать конструктивно, что-то сделать, это потребует признания сложности и поддержания того, что на первый взгляд может показаться противоречивым: то, что сделал ХАМАС, было ужасно - и этому нет оправдания. И что также верно, так это то, что оккупация и то, что происходит с палестинцами, невыносимы", - сказал Обама на записи подкаста.