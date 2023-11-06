Трюдо и эмир Катара Аль Тани высказались за проведение гуманитарных пауз в Газе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили необходимость проведения гуманитарных пауз в секторе Газа и работу над освобождением заложников. Об этом сообщается на официальном сайте главы канадского правительства.

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Трюдо выразил признательность Катару за усилия по освобождению заложников и обеспечению выезда иностранных граждан из сектора Газа. Он подчеркнул необходимость немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе.