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Трюдо и эмир Катара Аль Тани высказались за проведение гуманитарных пауз в Газе

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили необходимость проведения гуманитарных пауз в секторе Газа и работу над освобождением заложников. Об этом сообщается на официальном сайте главы канадского правительства.

Трюдо и эмир Катара Аль Тани высказались за проведение гуманитарных пауз в Газе
© Carlo Allegri/Reuters

Трюдо выразил признательность Катару за усилия по освобождению заложников и обеспечению выезда иностранных граждан из сектора Газа. Он подчеркнул необходимость немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в Газе.

Канадский премьер и эмир Катара отметили необходимость обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гражданского населения сектора Газа к жизненно важной гуманитарной помощи. Ранее министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей из-за роста числа пострадавших от израильских ударов.

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