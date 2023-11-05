В Китае отреагировали на угрозы Байдена из-за панголинов

США не должны портить репутацию Китаю обвинениями в контрабанде редких панголинов. Об этом заявили в посольстве КНР в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости.

© Leah Millis / Reuters

Отмечается, что Пекин исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, а также препятствует контрабанде и нелегальной торговле панголинами.

По словам собеседника агентства, Пекин планирует укреплять кооперацию с международным сообществом и предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, которые находятся под угрозой.