В МИД Турции подтвердили переговоры с Блинкеном о ситуации в секторе Газа
В МИД Турции подтвердили переговоры главы ведомства Хакана Фидана с его американским коллегой Энтони Блинкеном 6 ноября в Анкаре.
«На встрече, которая состоится в понедельник, предполагается обменяться мнениями о ситуации в Газе, региональных проблемах и двусторонних отношениях», — говорится в сообщении ведомства.
Президент США Джо Байден ранее заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в секторе Газа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности.